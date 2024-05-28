ПОЛИТИКА
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Армения приостановила вещание «Первого канала»
Причиной прекращения трансляции стали долги перед «Армянской телерадиовещательной сетью». Пашинян ранее угрожал закрытием российских телеканалов за «неуважение к Армении»
Армения приостановила вещание «Первого канала»
Никол Пашинян / Фото: Reuters / Others
28 мая 2024 г.

Трансляция российского «Первого канала» в Армении временно прекращена из-за долгов. Об этом сообщил министр высокотехнологичной промышленности Мхитар Айрапетян агентству ArmenPress. По его словам, российская сторона не выполнила обязательства перед «Армянской телерадиовещательной сетью», накопив долг за два с половиной месяца.

«Вещание российского канала в общественном мультиплексе временно приостановлено до полного погашения долга», — добавил Айрапетян.

Ранее Ереван выразил недовольство Москвой из-за нарушения ст. 5 соглашения о вещании телеканалов, отправив ноту протеста. Одно из положений статьи исключает вмешательство в предвыборные кампании и внутриполитическую жизнь государства.

В декабре в Армении на 30 дней приостановили вещание радио «Sputnik Армения» из-за нарушения закона «Об аудиовизуальных медиа» передачей «Пятница с Тиграном Кеосаяном», где автор допустил ироничные и унижающие высказывания в адрес Армении.

Напомним, премьер-министр Никол Пашинян в мае угрожал закрытием российских телеканалов в случае неуважения к государственному порядку и интересам Армении.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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