Трансляция российского «Первого канала» в Армении временно прекращена из-за долгов. Об этом сообщил министр высокотехнологичной промышленности Мхитар Айрапетян агентству ArmenPress. По его словам, российская сторона не выполнила обязательства перед «Армянской телерадиовещательной сетью», накопив долг за два с половиной месяца.

«Вещание российского канала в общественном мультиплексе временно приостановлено до полного погашения долга», — добавил Айрапетян.

Ранее Ереван выразил недовольство Москвой из-за нарушения ст. 5 соглашения о вещании телеканалов, отправив ноту протеста. Одно из положений статьи исключает вмешательство в предвыборные кампании и внутриполитическую жизнь государства.

В декабре в Армении на 30 дней приостановили вещание радио «Sputnik Армения» из-за нарушения закона «Об аудиовизуальных медиа» передачей «Пятница с Тиграном Кеосаяном», где автор допустил ироничные и унижающие высказывания в адрес Армении.

Напомним, премьер-министр Никол Пашинян в мае угрожал закрытием российских телеканалов в случае неуважения к государственному порядку и интересам Армении.