Великая мечеть Шадяня, последняя крупная мечеть в Китае, сохранившая арабские архитектурные черты, подверглась радикальной реконструкции. Ее купола были сняты, а минареты преобразованы в пагоды, что, по мнению экспертов, знаменует завершение кампании правительства по китаизации мусульманских мест поклонения.

Как говорится в публикации The Guardian, эта величественная мечеть, расположенная в юго-западной провинции Юньнань, ранее отличалась зелеными изразцовыми куполами и высокими минаретами. Спутниковые снимки 2022 года показывают, что входной павильон был украшен полумесяцем и звездой.

Однако фотографии и свидетельства очевидцев в этом году подтверждают, что купол был заменен крышей в ханьском китайском стиле, а минареты укорочены и видоизменены. Лишь слабые следы плиток с полумесяцем и звездой сохранились на фронтоне мечети.

Великая мечеть Шадяня, построенная в эпоху династии Мин и разрушенная во время культурной революции, была восстановлена и расширена при поддержке правительства. Ее архитектура основывалась на Мечети Пророка в Медине. Мечеть вмещает до 10 000 молящихся.

В 2018 году китайское правительство опубликовало пятилетний план по «китаизации ислама», целью которого было противодействие иностранным архитектурным стилям и продвижение исламской архитектуры с китайскими характеристиками. Примеры такой реконструкции уже видны на других мечетях, таких как Наджиайинг.

Хуэйцы, мусульманское этническое меньшинство в Китае, составляют более 11 млн человек. С изменением архитектурного облика своих мест поклонения они сталкиваются с новыми вызовами в сохранении своей культурной идентичности.