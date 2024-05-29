«Моссад» следил за прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом накануне его решения об ордерах на арест Нетаньяху и других высокопоставленных чиновников Израиля по делу о военных преступлениях.

Спецслужбы пытались «понять, о чем думает Хан», чтобы выяснить, собирается ли он проводить расследование из-за предполагаемых военных преступлений Израиля в Палестине. Об этом сообщает совместное расследование The Guardian и израильского издания Sikha Mekomit со ссылкой на осведомленные источники.

Расследование также сообщает, что слежка велась и за предшественницей Хана Фатой Бенсудой, которая занимала пост прокурора МУС до июня 2021 года.

Кроме того, израильская военная разведка пристально следила за визитами Хана в Палестину и Израиль в попытках выяснить, с какими материалами знакомится прокурор.

Согласно материалу, власти Израиля узнали, что прокурор МУС рассматривает возможность запросить ордера на арест израильских лидеров, но не делает этого из-за давления США.

Источники газет в спецслужбах Израиля утверждают, что операция по слежке за Ханом стало приоритетом «номер один», благодаря чему, по их словам, Тель-Авив узнал заранее о планах прокурора.

«Моссад» устраивал слежку и за предшественницей Хана на посту прокурора МУС Фатой Бенсудой, которая занимала эту должность в течение 9 лет с 2012 года. Расследование The Guardian сообщило также, что экс-глава израильской разведки Йоси Коэн, возможно, угрожал Бенсуде.

Кроме того, материал сообщает, что спецслужбы Израиля причастны к слежке за десятками других сотрудников ООН, МУС, правозащитниками и чиновниками Палестинской администрации.