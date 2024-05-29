Несмотря на то что ультраправая Партия свободы (PVV) Нидерландов получила первое место на парламентских выборах в ноябре прошлого года, ее лидер Герт Вилдерс не стал премьер-министром.

Партнеры по коалиции решили назначить на этот пост Дика Шуфа — экс-главу спецслужб Нидерландов.

27 мая четыре партии, составляющие правое коалиционное правительство Нидерландов, официально выдвинули Шуфа в качестве предпочтительного кандидата на пост премьер-министра.

«Я не связан ни с какой партией, я не выступаю здесь от имени PVV... Я хочу быть премьер-министром всех голландцев, — подчеркнул Шуф. — Думаю, для многих людей станет сюрпризом то, что я стою здесь... На самом деле это сюрприз и для меня».

67-летний Шуф, бывший национальный координатор по борьбе с терроризмом и директор разведывательных служб AIVD и иммиграционной службы IND, возглавит «деловой» или «внепарламентский» состав правительства — в нем будет равное количество политических назначенцев и экспертов.

Ультраправая PVV, чей манифест включал призывы к запрету мечетей, Корана и исламских головных уборов в правительственных зданиях, а также к референдуму Nexit о выходе из ЕС, получила шокирующие 26% голосов на выборах в ноябре прошлого года.

Однако партии не удалось получить абсолютное большинство. Всего PVV по итогам выборов получила 37 мест в 150-местном парламенте — ей было далеко до большинства, потому партии пришлось договариваться о союзе с либерально-консервативной партией VVD, аграрной протестной партией BBB и правоцентристским политическим стартапом «Новый общественный договор» (NSC).

Как пишет Reuters, Герт Вилдерс оставил надежду стать премьер-министром еще в марте. Во многом причиной стали его резкие высказывания в адрес мигрантов и мусульман. Это привело к тому, что партнеры по коалиции не пожелали выдвигать премьером радикального политика.

Другой претендент, бывший министр труда Рональд Пластерк, выбыл из гонки на прошлой неделе.

Несмотря на то что Вилдерс не стал премьером, его партия продолжила продвигать исламофобскую повестку: четыре партии коалиции в этом месяце договорились о радикальном ужесточении политики в отношении просителей убежища и иммигрантов, а также об увеличении добычи природного газа и ослаблении многочисленных экологических норм.