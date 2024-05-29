Экс-президент США Дональд Трамп сказал, что готов был бы разбомбить Москву и Пекин в ответ на вторжения этих стран в Украину и на Тайвань соответственно. Об этом он рассказал на встрече с донорами своей предвыборной президентской кампании.

По утверждению осведомленных собеседников The Washington Post, Трамп «удивил некоторых» присутствующих такими заявлениями.

Прежде экс-президент США неоднократно заявлял, что ему под силу закончить войну в Украине в течение суток после победы на президентских выборах.

Газета Bloomberg сообщала, что Трамп планирует созвать мирный саммит с участием Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Президент Украины ответил на это, что ему будет достаточно 24 минут, чтобы «объяснить Трампу, что он не сможет справиться с этой войной», пригласив кандидата в президенты США посетить Украину. The Washington Post сообщал, что план Трампа подразумевал также отказ Киева от претензий на Донецкую и Луганскую области, а также на Крым.

Дональд Трамп также неоднократно угрожал, что приостановит военную помощь Украине в случае возвращения в Белый дом. Об этом после встречи с Трампом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.