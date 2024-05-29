Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом, в ходе которого были затронуты ключевые региональные проблемы, в том числе палестино-израильский конфликт.

Как сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции, стороны обсудили двусторонние отношения, ситуацию вокруг сектора Газа и оказание ему помощи, а также «систематические нападения Израиля на Палестину».

Эрдоган выразил признательность за то, что Ирландия признала Палестину государством, отметив, что «этот шаг укрепит усилия по установлению мира и справедливости в регионе, а также решению о двух государствах».

«Для достижения справедливого и прочного решения необходимы шаги, вынуждающие Израиль соблюдать международное право, и всем нам необходимо сохранять видение мира», - подчеркнул турецкий лидер.