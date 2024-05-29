ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган обсудил с Ирландией Палестину
Президент Турции выразил признательность Ирландии за признание Палестины и призвал к решительным мерам для прекращения израильской агрессии
Президент Эрдоган обсудил с Ирландией Палестину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
29 мая 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом, в ходе которого были затронуты ключевые региональные проблемы, в том числе палестино-израильский конфликт.

Как сообщает Управление коммуникаций Администрации президента Турции, стороны обсудили двусторонние отношения, ситуацию вокруг сектора Газа и оказание ему помощи, а также «систематические нападения Израиля на Палестину».

Эрдоган выразил признательность за то, что Ирландия признала Палестину государством, отметив, что «этот шаг укрепит усилия по установлению мира и справедливости в регионе, а также решению о двух государствах».

«Для достижения справедливого и прочного решения необходимы шаги, вынуждающие Израиль соблюдать международное право, и всем нам необходимо сохранять видение мира», - подчеркнул турецкий лидер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us