Администрация Байдена сделала резкий разворот в вопросе о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС).

«Они (администрация Байдена) поняли, что санкции не изменят результат, а США начнут выглядеть как государство-изгой», - сказал изданию Middle East Eye Адам Вайнштейн, заместитель директора ближневосточной программы в «Институте ответственного государственного управления имени Куинси».

«Такой шаг был бы свойственен нелиберальной диктатуре», - добавил он.

На прошлой неделе на слушаниях в Сенате сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил госсекретарю Энтони Блинкену, что он хочет, чтобы двухпартийные усилия по санкциям в отношении МУС были предприняты в ответ на требования прокурора Карима Хана выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.

«Буду рад сотрудничать с вами в этом вопросе», - ответил Блинкен.

Во вторник Белый дом отказался от этих комментариев, а пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби заявил журналистам:

«Мы не считаем, что санкции против МУС — правильный подход». Это произошло настолько неожиданно, что застало Израиль врасплох.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он разочарован тем, что администрация Байдена не поддержала этот шаг.

«Я думал, что это все еще американская позиция, потому что всего несколько дней назад был двухпартийный консенсус», - сказал Нетаньяху, согласно выдержке из интервью Sirius XM.

«Теперь вы говорите, что есть знак вопроса.<…> Честно говоря, я удивлен и разочарован», — заключил израильский премьер.

Заявления Блинкена о санкциях в отношении МУС вызвали отповедь со стороны экспертов по правам человека. На прошлой неделе 121 правозащитная группа и группа гражданского общества в письме предостерегли президента Байдена от этого шага.

«Мы призываем вашу администрацию выступить против угроз и призывов к карательным мерам в отношении Суда. <…>Действия в соответствии с этими призывами нанесут серьезный ущерб интересам всех жертв по всему миру и способности правительства США отстаивать права человека», - говорится в письме групп.

Вайнштейн сказал, что любой шаг администрации по введению санкций против суда «создаст плохой прецедент».

«Неужели США будут вводить санкции против МУС каждый раз, когда он будет преследовать союзника?», — добавил он.

Решение МУС выдать ордера на арест израильских чиновников привело к дипломатической изоляции Израиля и США.

Некоторые крупные европейские державы, которые являются союзниками США и Израиля, заявили, что решение МУС является обязательным и должно соблюдаться. Некоторые из них даже заявили, что в случае возникновения подобной ситуации они будут вынуждены выполнить ордер на арест.