Турция начала серийное производство первого отечественного танка Altay. Об этом в среду заявил высокопоставленный представитель Минобороны.

«Мы начали массовое производство нашего отечественного танка. Есть страны, которые хотят сотрудничать с нами в этом направлении на международном уровне, и мы продолжаем переговоры с ними», - сказал Халук Гёргюн, глава Президиума оборонной промышленности (SSB) в интервью TRT Haber.

Танк нового поколения Altay, разработанный турецким производителем BMC по проекту SSB, был модернизирован в соответствии с условиями современности.

«Многие подсистемы были локализованы, добавлены обновленные технологии и инновации для повышения его боевых возможностей», - отметил Гёргюн.

«Цифровые технологии все больше интегрируются в Altay, что позволяет более точно и быстро обнаруживать, нацеливать и поражать вражеские элементы», — добавил он.

Система управления огнем нового танка Altay включает в себя такие современные технологии, как лазерный дальномер (LRF) и усовершенствованную систему стабилизации изображения, которые позволяют точно обнаруживать и поражать цели на больших расстояниях.

Гёргюн также подчеркнул сильные стороны турецкой оборонной промышленности.

«Мы очень сильны как страна в области наземных транспортных средств. У нас есть множество компаний, экспортирующих свою продукцию за рубеж. Все их продукты имеют преимущества, которые могут конкурировать с мировыми аналогами», — отметил чиновник.

Кроме того, Гёргюн затронул тему турецкого экспорта в сфере обороны.

«Ежегодно экспорт растет как минимум на 20%. В прошлом году наш экспорт составил 5,5 млрд долларов. В этом году за первые пять месяцев мы уже подписали контракты на сумму 4 млрд долларов. Мы рассчитываем превзойти прошлогодний показатель в 10 млрд долларов благодаря текущим крупным проектам», — заключил он.

Гёргюн также отметил посещенные недавно военные учения Efes-2024, проходящие в западной провинции Измир.

«Учения Efes являются одними из значимых учений во всем мире. В этом году в них принимают участие представители 50 стран и более 1500 солдат. <…> В учениях принимают участие министры, начальники генеральных штабов, командующие сухопутными, воздушными и военно-морскими силами многих стран. Учения многогранны, в них задействованы сухопутные, воздушные, морские, амфибийные элементы, средства радиоэлектронной борьбы, связи и различные сценарии, которые могут произойти в реальной боевой обстановке», — рассказал чиновник.