Неправительственные организации (НПО) и СМИ Грузии выступили с совместным заявлением о неповиновении закону об «иностранных агентах», принятому вопреки президентскому вето. Оппозиция называет закон «‎российским»‎, поскольку видит в нем аналогии с законодательством РФ об иноагентах, которое Москва использует для подавления всякого инакомыслия в стране.

Издания и НПО заявили о своей непоколебимой решимости не подчиняться «российскому закону» и подтвердили свою приверженность европейскому пути Грузии.

В заявлении неправительственные организации выразили твердое несогласие с действиями правительства Грузии, которое, по их мнению, представляет угрозу для экономики Грузии, ее международной репутации, общественного порядка и мира.

НПО подчеркнули: решение правящей партии «‎Грузинская мечта»‎ вновь ввести в действие «российский закон», несмотря на предыдущие обещания грузинскому народу — это попытка «‎подорвать гражданский сектор»‎. Потому НПО и СМИ не намерены подчиняться этому закону.

Организации подчеркнули «единство и стойкость грузинского народа в защите своего европейского будущего и отказе жить под российским влиянием‎»‎.

НПО отмечают, что власти Грузии уже пытались запугать их различными способами, чтобы вынудить отказаться от западных грантов. Однако организации обещают продолжать свою работу по оказанию помощи людям и поддержке друг друга. «Мы не будем подчиняться российскому закону!» — гласит главный лозунг единого обращения СМИ и НПО.

«‎‎Российский закон не будет работать в нашей стране! Он останется клочком бумаги, которому никто не подчинится! Власти сознательно создали угрозу для экономики, международной репутации, гражданского порядка и мира в нашей стране. Наш протест и борьба будут продолжаться до тех пор, пока этот закон не будет отменен»‎, — подчеркивают организации.

По принятому ранее на этой неделе закону, организации, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, обязаны ставить маркировку иностранного агента. За отказ подчиниться этому закону, предписаны штрафы в $3700 и более.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, однако «‎Грузинская мечта»‎ смогла организовать голосование в парламенте и преодолеть президентское вето большинством голосов.