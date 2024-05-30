Неправительственные организации (НПО) и СМИ Грузии выступили с совместным заявлением о неповиновении закону об «иностранных агентах», принятому вопреки президентскому вето. Оппозиция называет закон «российским», поскольку видит в нем аналогии с законодательством РФ об иноагентах, которое Москва использует для подавления всякого инакомыслия в стране.
Издания и НПО заявили о своей непоколебимой решимости не подчиняться «российскому закону» и подтвердили свою приверженность европейскому пути Грузии.
В заявлении неправительственные организации выразили твердое несогласие с действиями правительства Грузии, которое, по их мнению, представляет угрозу для экономики Грузии, ее международной репутации, общественного порядка и мира.
НПО подчеркнули: решение правящей партии «Грузинская мечта» вновь ввести в действие «российский закон», несмотря на предыдущие обещания грузинскому народу — это попытка «подорвать гражданский сектор». Потому НПО и СМИ не намерены подчиняться этому закону.
Организации подчеркнули «единство и стойкость грузинского народа в защите своего европейского будущего и отказе жить под российским влиянием».
НПО отмечают, что власти Грузии уже пытались запугать их различными способами, чтобы вынудить отказаться от западных грантов. Однако организации обещают продолжать свою работу по оказанию помощи людям и поддержке друг друга. «Мы не будем подчиняться российскому закону!» — гласит главный лозунг единого обращения СМИ и НПО.
«Российский закон не будет работать в нашей стране! Он останется клочком бумаги, которому никто не подчинится! Власти сознательно создали угрозу для экономики, международной репутации, гражданского порядка и мира в нашей стране. Наш протест и борьба будут продолжаться до тех пор, пока этот закон не будет отменен», — подчеркивают организации.
По принятому ранее на этой неделе закону, организации, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, обязаны ставить маркировку иностранного агента. За отказ подчиниться этому закону, предписаны штрафы в $3700 и более.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон, однако «Грузинская мечта» смогла организовать голосование в парламенте и преодолеть президентское вето большинством голосов.