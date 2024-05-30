Правительство Словении признало Палестину независимым государством. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.

«Правительство Словении сделало исторический шаг. Израильтяне и палестинцы имеют право растить своих детей в условиях мира, безопасности и процветания в своих собственных государствах. Признание Палестины — единственный способ для двух стран и народов сосуществовать в мире», — заявила глава МИД Таня Файон.

Премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил, что его правительство направило в парламент предложение о признании Палестины, заседание которого может состояться уже на следующей неделе.

«Весь мир должен стремиться к миру, — сказал Голоб после заседания правительства. — Путь к достижению мира — это решение о двух государствах».

«Это решение не направлено против кого-либо, даже против Израиля, а является посланием мира», — добавил он, в то время как палестинский флаг был вывешен на здании правительства в Любляне, столице Словении.

Для вступления решения в силу необходимо одобрение парламента. Правящая либеральная коалиция Голоба обладает большинством в 90-местном парламенте, следовательно, голосование должно быть формальной процедурой.

Словения станет 10-й из 27 стран ЕС, официально признавшей независимость Палестины. Норвегия не является членом ЕС, но ее внешняя политика тесно согласовывается с политикой блока.

Решение правительства Словении последовало всего через два дня после того, как Испания, Норвегия и Ирландия признали независимость Палестины, что вызвало осуждение со стороны Израиля.