ЕС рассматривает возможность введения тарифов на российские товары, не попавшие под санкции. Благодаря этой мере союз намерен заработать дополнительные €42 млрд, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на подсчеты европейских чиновников. Все эти средства пойдут на помощь Украине, такую инициативу выдвинула Швеция.

30 мая министры торговли ЕС попросили Еврокомиссию разработать план по введению пошлин на товары, которые не попали под санкции. В их числе продукты питания, ядерное топливо и лекарства. Первое решение по этому вопросу уже принято: министры договорились ввести заградительные пошлины на зерновые и масличные культуры из России и Беларуси. Мера вступит в силу уже с 1 июля.

Большая часть торговли ЕС с Россией была прекращена еще в 2022 году сразу после начала российского вторжения в Украину. Однако ограниченный импорт по-прежнему разрешен — либо из-за отсутствия альтернатив для поставок, либо из-за опасений вызвать сбои на мировых рынках. В частности, Евросоюз опасался блокировать закупки ядерного топлива и зерна, опасаясь возможной нехватки собственных запасов и скачка цен.

Теперь же ЕС установил тарифы на российскую пшеницу настолько высокими — €95 за тонну, — что они фактически равносильны полному запрету на ввоз. При этом министры поступили хитро и формально не стали вводить санкции на закупку зерна. Таким образом Брюссель продолжит утверждать, что не ограничивает импорт зерна и не мешает закупать пшеницу для развивающихся стран.

В Москве с 2022 года обвиняют страны ЕС в блокировке российского зернового экспорта для третьих государств.

«Швеция инициировала обсуждение более широкого использования тарифов на импорт из России. Со стороны Европейской комиссии мы будем оценивать это и предоставлять государствам-членам варианты для продвижения вперед», — отметил Валдис Домбровскис, торговый комиссар ЕС.

Он уточнил: заградительные тарифы на российское зерно «будут направлены против незаконного российского экспорта украденного украинского зерна на рынки ЕС».

Брюссель утверждает, что РФ якобы ворует украинские аграрные ресурсы, выдавая их за свои. В Москве отвергают эти обвинения, подчеркивая, что Россия входит в пятерку крупнейших экспортеров зерновых, потому не нуждается в украинских запасах.