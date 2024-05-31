На прошлой неделе западные страны одна за другой выступили с поддержкой ударов по территории России. В числе стран, которые одобрили удары по российской территории западным оружием, оказались Франция, Великобритания, Нидерланды, Польша, Швеция, Финляндия, Чехия, Литва, Латвия и Эстония.

Особое внимание привлекли решения США и Германии, которые ранее категорически выступали против такого шага. Впервые о перемене настроений в Белом доме сообщило издание Politico. Американский ресурс, ссылаясь на свои источники, сообщил, что президент США Джо Байден дал скрытое разрешение Украине использовать американское оружие для ударов по территории России, но только в пределах Харьковской области.

Публикация отмечает, что президент поручил своей команде обеспечить возможность Украине использовать американское оружие для ответных ударов на Харьковщине против российских сил, которые наносят или готовятся нанести удары. Вместе с тем уточнялось, что политика США по поводу ударов вглубь России не изменилась.

Причиной изменения позиции Байдена, по данным Politico, стало ухудшение условий для Украины на поле боя и улучшение позиций России в Харьковской области. Теперь, с переменой ветров, Украина может использовать американское оружие для уничтожения ракет, направленных в сторону Харькова, поражения войск на российской стороне границы и бомбардировщиков, запускающих бомбы в сторону украинской территории.

Позднее газета The New York Times подтвердила информацию Politico: президент Байден, под давлением своих советников и ключевых союзников, разрешил Украине наносить ограниченные удары по территории России с использованием американского оружия. Это решение стало настоящей сенсацией и вызвало ажиотаж в новостных сводках ведущих газет. NYT также сообщила, что разрешение распространяется только на акты самозащиты, чтобы Украина могла защитить Харьков и прилегающие районы от ракет, планирующих бомб и артиллерийских снарядов, находящихся по ту сторону границы.

«Президент недавно поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать поставляемое США оружие для контрбатарейной борьбы в регионе Харькова, чтобы наносить удары по российским силам, которые атакуют их или готовятся к атаке», — говорится в заявлении официального лица из администрации. «Наша политика в отношении запрета на использование ATACMS или дальнобойных ударов внутри России не изменилась», — продолжил источник.

Далее газета The Wall Street Journal узнала какие именно возможности появятся у Киева. Как пишет издание, ВСУ смогут использовать РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию для ударов по командным пунктам, складам оружия и другим целям на территории России, которые используются для атаки Харькова. В то же время ракеты большой дальности ATACMS использовать на территории России будет запрещено.

Украина подтвердила информацию американских газет о том, что Соединенные Штаты дали разрешение на ограниченное использование американского оружия для ударов по российской территории. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров. По словам Никифорова, администрация президента США Джо Байдена непублично одобрила удары Украины по территории России, но только вблизи Харьковской области. «Это значительно усилит нашу способность противодействовать российским попыткам наступать через границу», – отметил он.

В Министерстве обороны США заявление Никифорова не комментировали. Ранее в Минобороны США заявили, что Вашингтон не изменил свою официальную позицию относительно использования Украиной американского оружия по территории России.

Кремль также откликнулся на резонансную новость. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о снятии запрета для Украины. По словам Пескова, Кремлю неизвестно о решении президента США Джо Байдена предоставить Украине возможность наносить удары американским оружием по российским территориям, граничащим с Харьковской областью. «Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Нам этого достаточно, и это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт», — добавил Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Чуть позже прогремела вторая бомба. Правительство Германии официально подтвердило, что позволяет Украине использовать предоставленное немецкое оружие для ударов по военным объектам на территории России. Об этом 31 мая заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебешрайт. Изменение позиции также Берлина было связано с начавшимся несколько недель назад российским наступлением в Харьковской области. По словам Хебешрайта, Россия в последние недели координировала и осуществляла атаки с позиций в районе Харькова, включая прилегающие к границе территории. «Украина имеет право в соответствии с международным правом защищаться от этих нападений», – подчеркнул чиновник.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что Украина не будет использовать германское оружие против целей на российской территории. Однако последние события привели к изменению его позиции. Шольц подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону в соответствии с международным правом.

Российское наступление на севере Харьковской области началось три недели назад, 10 мая. С начала мая российским войскам удалось захватить около 280 кв. км украинской территории, из них около 200 кв. км — именно в Харьковской области. Поначалу стремительно продвигавшееся наступление впоследствии натолкнулось на спешно переброшенные резервы ВСУ и к концу мая фактически выдохлось. Российское командование не сумело развить тактический успех первого этапа наступления, что привело к образованию нового участка фронта шириной более 50 км, требующего значительных ресурсов с обеих сторон. Российские части, двигавшиеся по двум направлениям, встретили сопротивление в укрепрайоне в районе Липцов и в городских кварталах Волчанска. На момент написания статьи бои все еще продолжались, но со всеми признаками позиционного характера. Хоть российское командование и сообщает о продвижении, независимые источники не подтверждают значительных изменений на поле боя.

Фон этих событий заставил Запад пересмотреть свой запрет на использование оружия на территории России. Это значительный шаг, который будет иметь далеко идущие последствия.

Западное оружие может существенно изменить ситуацию в приграничной зоне. Одной из проблем Украины в военном противостоянии с РФ являлось именно то, что, даже видя накопления сил и средств России в Белгородской, Курской и Брянской областях, руки Киева были скованы запретом Запада, что не позволяло украинской стороне наносить упреждающие удары по этим целям.

Украина получает дальнобойную артиллерию, реактивные системы залпового огня и другие средства поражения от международных партнеров. Также Киев обладает оперативно-тактическими ракетами Atacms, Storm Shadow, Scalp EG. Однако для предотвращения инцидентов с внезапной атакой на Харьковскую область Киеву требовалось разрешение на использование этих средств, что помогло бы значительно уменьшить угрозу.

Помимо этого, возможность ударов по важным военным объектам на территории России, участвующим в обеспечении нападений на украинские территории и атаках по городам Украины, также значительно усилит возможности Киева.

Одним из городов, ежедневно оказывающихся под российским обстрелом, является Харьков. В частности, город особенно страдает от авиационных бомб. Российская авиация находится за пределами поражения украинских средств ПВО. Отныне с разрешением, полученным от западных союзников, Украина сможет поражать российские военные самолеты в воздушном пространстве России. Также удары по аэродромам, где базируются российские Су-34 и Су-35, сократят активность обстрелов с воздуха.

Необходимость получения такого одобрения огромна. Ранее западные политики и эксперты полагали, что это разрешение может привести к конфликту между Россией и НАТО, но обострение между РФ и альянсом маловероятно – в такой эскалации не заинтересована ни одна из сторон.

Таким образом, разрешение на использование западного оружия для ударов по российским целям обещает существенно улучшить способность Украины защищать свою территорию и граждан.