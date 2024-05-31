Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе призвал в пятницу пересмотреть отношения с США и обвинил их в попытках организовать революцию в стране.

«Грузино-американские отношения действительно должны быть пересмотрены. Мы обсудим это с послом», - цитирует слова Кобахидзе российское агентство «РИА Новости».

По словам премьер-министра, отношения с Вашингтоном пострадали во времена предыдущего американского посла из-за его призывов к быстрым и резким изменениям в политике.

Кроме того, Кобахидзе обвинил финансируемые США НПО в неоднократных попытках организовать революцию в Грузии.

«Были две попытки революции в 2020-2021 годах, а потом в 2022 году. <…>Речь идет о профинансированных из Америки НПО, которые стояли на революционной сцене, призывая к отставке правительства и формированию правительства с их участием», — заявил грузинский премьер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе ввел визовые ограничения и начал пересмотр двустороннего сотрудничества. Он заявил, что закон «душит свободу ассоциаций и выражения мнений» и помешает работе независимых медиа-организаций.

Правительство Кобахидзе утверждает, что законопроект будет способствовать прозрачности и защитит суверенитет от попыток Запада втянуть Грузию в конфронтацию с Россией.

Парламент проголосовал за преодоление президентского вето на законопроект, который вызвал одни из самых крупных протестов в стране с момента обретения независимости от СССР в 1991 году.

Парламент Грузии, контролируемый партией премьер-министра «Грузинская мечта», принял закон, согласно которому организации, получающие более 20 % финансирования из-за рубежа, должны зарегистрироваться в качестве агентов иностранного влияния.

Закон вызвал массовые уличные протесты. Противники законопроекта говорят, что он носит авторитарный характер, будет использоваться для подавления инакомыслия и вдохновлен аналогичным законом в РФ.

ЕС заявлет, что закон «об иноагентах» ставит под угрозу евроинтеграционные перспективы Тбилиси.