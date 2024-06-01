Запланированный на 20 июля боксерский поединок между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом был перенесен по рекомендации врачей. 57-летнему Тайсону потребовалась срочная медицинская помощь из-за приступа язвы во время авиаперелета, и врачи настоятельно рекомендовали ему воздержаться от физических нагрузок в ближайшее время.

Промоутерская компания Пола Most Valuable Promotions сообщила: «Долгожданный боксерский поединок между Джейком Полом и Майком Тайсоном, к сожалению, будет отложен. После консультации с медиками в четверг по поводу обострения язвы, Майку Тайсону рекомендовали свести к минимуму тренировочные нагрузки в ближайшие несколько недель, чтобы затем вернуться к подготовке к бою без любых ограничений».

Бой Тайсона и Пола будет носить официальный характер, и его результат будет учтен в послужных списках боксеров. Для Тайсона это означает возвращение на ринг после 19-летнего перерыва в бою с соперником моложе на 30 лет.

Тайсон заявил: «Мое тело находится в лучшей форме с 90-х годов, и скоро я вернусь к полноценным тренировкам. Это дало тебе дополнительное время, Джейк Пол, но в итоге ты окажешься в нокауте и с боксом будет покончено».

Пол, в свою очередь, поддержал перенос боя: «Я полностью поддерживаю перенос боя, чтобы у Майка Тайсона не было оправданий. Когда он выйдет на ринг со мной, я буду готов записать себе победу сенсационным нокаутом. Пол против Тайсона — это бой века, и я обещаю показать наилучшее выступление в этом уникальном бою».

Организаторы обещают объявить новую дату проведения шоу к 7 июня.

Майк Тайсон является бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по боксу и считается одним из лучших боксеров в истории. Тайсон также знаменит тем, что стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса, выиграв титул в 20 лет. В течение своей карьеры Тайсон одержал 50 побед, из которых 44 закончились нокаутом. Тайсон исповедует ислам и носит арабское имя Малик Абдул Азиз. Его путь в религию начался во время заключения, и с тех пор он активно выражает свои религиозные взгляды.