Венгерский премьер-министр Виктор Орбан на митинге на острове Маргит в Дунае заявил, что правительство Венгрии знает, как предотвратить вступление Европы в конфликт в Украине. Он призвал голосовать на предстоящих выборах в Европарламент за партии, «выступающие за мир».

«В провоенном поезде нет тормозов, и машинист сошел с ума. Мы должны применить аварийное торможение. Венгерское правительство знает, как это сделать, и как совершить роковую ошибку, если упустить этот шанс», — цитирует его портал ORIGO. Орбан подчеркнул, что война может уничтожить Европу, и если победят левые партии, то «война — вопрос времени».

Ранее Орбан в эфире радио Kossuth отметил «тревожные сходства» заявлений западных политиков перед Первой и Второй мировыми войнами и нынешними высказываниями во время конфликта в Украине. Он считает, что отправка оружия и финансовая поддержка Киева являются подготовкой Европы к войне.

Орбан неоднократно критиковал ЕС за помощь Украине, утверждая, что это не отвечает интересам европейцев. Недавно западные страны сняли ограничения на использование техники, поставляемой Киеву, для ударов по России, а Франция отправила первых инструкторов для обучения украинских военных.

Москва осудила западную помощь Киеву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, российские военные готовятся к ответным мерам на случай разрешения Запада украинской стороне бить дальнобойным западным оружием по территории России.