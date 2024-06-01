Муфтий и председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин заявил, что запрет на ношение никаба, традиционного женского головного убора, неуместен и ведет к разжиганию межнациональных конфликтов. Он призвал не потворствовать «исламофобским» призывам.

«Инициатива имеет мало общего с борьбой против радикализма, а выглядит не иначе как выпад против мусульман и против культурного многообразия России. Потворствовать этим исламофобским посылам недопустимо» — заявил муфтий Татарстана.

Самигуллин напомнил о введении обязательного ношения медицинских масок во время пандемии 2020 года: «Во время пандемии никакого всплеска экстремизма из-за обязательного ношения медицинских масок не наблюдалось».

Муфтий также отметил, что традиция ношения никаба в России существовала и раньше, ссылаясь на многочисленные записи этнографов, включая описание казанских татар в «Этнографическом описании народов России» Ф.Х. Паули.

В мае председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев призвал запретить никабы в России. В Духовном управлении мусульман Российской Федерации допустили свою поддержку запрета никаба, отметив, что мнения в традиционном исламе относительно никабов «варьируются от нейтральности до обязательности».

Ранее в МВД Российской Федерации заявили об отсутствии связи религиозной одежды с радикальными взглядами. Соответствующее заявление МВД было опубликовано депутатом Государственной Думы от партии КПРФ Михаилом Матвеевым.