Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и экс-президент США Дональд Трамп встретились у октагона на турнире UFC 302 в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Они пообщались и пожали друг другу руки. Это был первый визит Нурмагомедова на турнир UFC за полтора года.

На турнире боец из Дагестана Ислам Махачев защитил титул чемпиона в легком весе, победив американца Дастина Порье. Промоутер Али Абдель-Азиз опубликовал в Instagram совместную фотографию с Трампом и Нурмагомедовым, отметив: «Президент Трамп сказал Хабибу, что он его любимый боец всех времен».

В 2023 году Трамп назвал Нурмагомедова «фантастическим бойцом» и интересовался у главы UFC Дэйны Уайта возможностью его возвращения. Нурмагомедов в январе 2023 года объявил о полном уходе из ММА и не появлялся в качестве секунданта бойцов своей команды до турнира в Ньюарке.

Надо сказать, что Хабиб Нурмагомедов завершил свою карьеру с безупречным рекордом 29 побед и 0 поражений, что делает его одним из самых лучших бойцов в истории смешанных единоборств. Он завоевал и трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победы над такими знаменитыми соперниками, как Конор Макгрегор, Дастин Порье и Джастин Гэтжи. Его победа на UFC 229 над Макгрегором стала самым продаваемым событием в истории UFC, укрепив его статус легенды спорта.