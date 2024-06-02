Президент Мальдивских островов Мохамед Муиззу ввел запрет на въезд гражданам Израиля. Как сообщается на официальном сайте главы страны, решение «кабинета министров предусматривает внесение поправок в необходимые законы, запрещающие владельцам израильских паспортов въезжать на Мальдивы, и создание подкомитета кабинета министров для контроля за этими усилиями». Об этом решении 2 июня объявил министр внутренней безопасности и технологий Али Ихсан на пресс-конференции в администрации президента.

Кроме того, президент Муиззу назначил специального посланника для оценки потребностей палестинцев и запустил кампанию по сбору средств для оказания помощи Палестине при поддержке Ближневосточного агентства ООН для помощи беженцам и организации работ (БАПОР). Также планируется провести общенациональный митинг под лозунгом: «Мальдивцы солидарны с Палестиной».

Мальдивы, где государственной религией является ислам, прекратили дипломатические отношения с Израилем в 1974 году. В 2018 году президент Абдула Ямин заявил о приостановке всех соглашений о сотрудничестве с Израилем. По состоянию на 2023 год 28 стран не признают суверенитет Израиля, и 16 из них, включая Афганистан, Пакистан, Бангладеш и Саудовскую Аравию, не принимают владельцев израильских паспортов.