ПОЛИТИКА
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Фурор Трампа в TikTok
Экс-президент США Дональд Трамп зарегистрировался в социальной сети TikTok, которую он ранее призывал запретить
Фурор Трампа в TikTok
Экс-президент США Дональд Трамп / Photo: Reuters
3 июня 2024 г.

Экс-президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на новый срок, зарегистрировался в социальной сети TikTok, которую ранее, будучи президентом, пытался запретить по соображениям национальной безопасности. За несколько часов с момента регистрации Трамп привлек более 1,3 млн подписчиков.

Решение присоединиться к платформе для коротких видео может помочь Трампу расширить свой электорат за счет молодых избирателей. В преддверии президентских выборов, назначенных на 5 ноября, Трамп находится в тесной конкуренции с действующим президентом Джо Байденом, отмечает Reuters.

Первое видео Трамп разместил на своем аккаунте в TikTok вечером 1 июня. На кадрах политик приветствует фанатов во время турнира по борьбе UFC в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

Джо Байден в ходе нынешней избирательной кампании уже использует TikTok несмотря на то, что подписал закон, который запретит приложение, если китайский владелец ByteDance не сможет продать платформу до января следующего года.

Подписанный президентом Байденом закон запустил отсчет времени до 19 января будущего года, когда ByteDance должна выполнить условия по продаже. Эта дата совпадает с окончанием нынешнего президентского срока Байдена. Срок может быть продлен на дополнительные три месяца, если будет виден прогресс в действиях ByteDance.

Законопроект был принят в условиях растущей озабоченности американских законодателей, считающих, что китайские власти могут использовать приложение для получения доступа к личным данным граждан США или для слежки.

ByteDance сейчас оспаривает этот закон в суде, утверждая, что не передает данные пользователей правительству Китая и уже приняла значительные меры для защиты конфиденциальности подписчиков.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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