Наступление российских войск на Харьков застопорилось из-за ожесточенных боев за Волчанск, сообщают обе стороны конфликта. Военные РФ снова жалуются на «мясные штурмы», как это было в Бахмуте. «Нас крошат просто и все. Отправляют под пулеметы, под дроны в светлое время, полное мясо. Нашему руководству дают приказ, а тем, кто сидит в Москве — ****й», — рассказал в видеоролике военнослужащий А. Антонов Telegram-каналу Astra.

«За первую ночь полроты сразу полегло. Командование по рации кричит «вперед-вперед!». Отойти нельзя. Когда останется человек 5-10 со всех групп, может быть дадут отступить», — добавил Антонов.

Волчанск стал одной из самых горячих точек войны, город сильно разрушен обстрелами. «В ходе ожесточенных боев за каждую улицу данный небольшой город постепенно превращается в аналог Бахмута или Авдеевки», — сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин сказал, что большая часть Волчанска остается под контролем ВСУ, тогда как сторонники войны в РФ сокрушаются, что армия не может захватить даже небольшие населенные пункты. «Наступление России идет с огромным трудом. Мы не можем взять Часов Яр на Донбассе. Мы не можем взять Волчанск на Харьковском направлении. Для развития успеха, видимо, не хватает войск и техники», — комментирует писатель Г. Садулаев.

Российские СМИ объясняют отсутствие успехов тем, что ВСУ бросили в бой все резервы. «Сюда прибыли самые боеспособные и мотивированные части. Подтверждена переброска 36-й бригады морской пехоты, с которой, как говорят наши спецназовцы, «воевать интересно». Появилась 71-я егерская, «президентская» бригады и бригада охраны Генштаба», — отмечает А. Коц для «Комсомольской правды».

Аналитики Института изучения войны подчеркивают важность предоставления Украине систем ПВО и снятия ограничений на удары по целям в России. «Предоставление западных систем противовоздушной обороны и снятие ограничений бить предоставленным Западом оружием по военным целям на территории России остаются критически важными для Украины», — считают они.

Украинские официальные лица сообщили о сбитии нескольких российских военных самолетов, наносивших удары планерными бомбами. Это указывает на способность украинских сил защищать северную часть Харьковской области и сам город Харьков.

Захватить Харьков российской армии, вероятно, уже не удастся, полагают некоторые военные эксперты. «Наступление российских войск затормозилось и, собственно, прекратилось. Не расширяется ни зона боев, ни оккупированная территория. Офицеры ВСУ не бежали и смогли предотвратить прорыв к Харькову», — комментирует военный аналитик Ю. Федоров.

В мае 2024 года, в ходе российские силы внезапно перешли к наступлению в Харьковской области. Российские войска пересекли границу Украины на стыке Харьковской и Белгородской областей России, направив основные удары на города Волчанск и Липцев, которые находятся в 20-25 километрах друг от друга. Однако к концу мая продвижение российских войск практически остановилось.

Предыстория этих событий берет начало на самом раннем этапе войны, когда российские войска оккупировали часть Харьковской области, включая города Балаклея, Изюм и Купянск. В ходе контрнаступления украинских войск удалось освободить почти все оккупированные территории области. В марте 2024 года президент России Владимир Путин заявил о создании «санитарной зоны» вдоль границы Украины. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил о скоплении российских войск, а военная разведка Великобритании предупредила Украину о готовящемся нападении.

Ночью с 9 на 10 мая 2024 года российские войска пересекли границу и начали наступление. Основные удары были направлены в сторону Волчанска и Липцев. Российским войскам удалось захватить несколько сел, находившихся вне оборонных линий украинских войск. Однако после переброски подкреплений ВСУ продвижение российских войск замедлилось к концу мая.