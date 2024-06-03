ПОЛИТИКА
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Зеленский напомнил о признании Палестины
Президент Украины заявил, что Киев признает и Израиль, и Палестину, приглашая обе стороны на мирные переговоры
Зеленский напомнил о признании Палестины
Reuters / Reuters
3 июня 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, что Киев признает и Израиль, и Палестину. Политик призвал обе стороны к прекращению конфликта в Газе и пригласил на мирный саммит.

«Украина признает два государства, и Израиль, и Палестину, и сделает все, чтобы заставить Израиль остановиться, чтобы положить конец этому конфликту и предотвратить страдания гражданского населения», — заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул необходимость различать два периода и «не смешивать их в один», имея в виду события 7 октября и все, что было после.

Украинская ССР признала Палестину еще в 1988 году, позже независимая Украина подтвердила это признание. В Киеве с 1992 года действует посольство Палестины.

Ранее в тот же день Зеленский встретился с министром обороны США Ллойдом Остином в кулуарах саммита. Политики обсудили наиболее насущные запросы Киева, в частности, укрепление систем противовоздушной обороны и поставки оружия, чтобы остановить российское наступление в Харьковской области. Кроме того, стороны обсудили прогресс в вопросе поставок истребителей F-16 и разработку масштабного соглашения о безопасности.

Президент Украины прибыл в Сингапур 1 июня, где провел встречи с азиатскими лидерами, в частности, с главами Сингапура, Восточного Тимора, Филиппин и т.д.

Также Зеленский использовал саммит, чтобы обвинить Китай в нежелании участвовать в мирном саммите в Швейцарии и в том, что Пекин склоняет другие страны не участвовать в мероприятии. Помимо КНР саммит решили проигнорировать многие арабские страны, а также Пакистан, отметивший, что «не хочет нарушать нейтралитет» в конфликте между РФ и Украиной.

Зеленский направился в Сингапур из Швеции, где присутствовал на третьем саммите Украина — Северная Европа и подписал двустороннее соглашение о безопасности с Норвегией.

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