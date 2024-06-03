Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече со спикерами палат парламентов стран ОДКБ заявил, что создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме может стать единственным решением многолетнего конфликта на Ближнем Востоке.

«Президент отметил, что единственным решением многолетнего конфликта является создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме на основе формулы «два государства для двух народов», — говорится в сообщении Акорды.

Токаев подчеркнул, что в секторе Газа ежедневно гибнут и получают тяжелые ранения сотни людей, включая мирных жителей, женщин и детей.

«Практически все основные международные организации назвали гуманитарную ситуацию в Палестине неприемлемой. Фактически она приближается к катастрофической», — сказал Токаев.

Глава государства также приветствовал принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 10 мая этого года о признании права палестинцев на членство в Организации.

Ранее Норвегия, Ирландия и Испания объявили о признании Палестины суверенным государством. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что данное решение принято для установления мира на Ближнем Востоке.

В середине мая Генассамблея ООН приняла резолюцию, расширяющую права Палестины в ООН. Документ поддержали 143 страны, включая Казахстан.