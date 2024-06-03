Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что он «не готов остановить» войну в секторе Газа. По его словам, высказывания президента Джо Байдена о предложении прекращения огня были «неточными».

«Я не готов остановить войну», - цитирует слова Нетаньяху общественная телекомпания KAN, произнесенные во время обсуждения в комитете Кнессета по иностранным делам и обороне.

«Набросок, который представил Байден, неполный. Война будет остановлена для того, чтобы вернуть пленных, а затем мы проведем обсуждение», - сказал он.

«Есть и другие нераскрытые детали. Мы можем прекратить боевые действия на 42 дня, чтобы облегчить возвращение пленных, но мы не откажемся от нашей цели - полной победы», — добавил он.

Израильский премьер отказался обсуждать количество палестинских заключенных, которые будут освобождены в рамках предложенной сделки по обмену заложниками.

«Количество заложников, которые будут освобождены на первом этапе сделки, еще не определено», — заявил Нетаньяху.

В пятницу Байден заявил, что Израиль представил трехфазную сделку, которая позволит прекратить боевые действия в Газе и освободить пленных, удерживаемых в эксклаве.

Байден призвал палестинскую группу сопротивления ХАМАС принять это предложение и призвал Нетаньяху противостоять давлению членов его правящей коалиции, которые хотят отвергнуть план.

Движение ХАМАС, в свою очередь, заявило, что «положительно отреагирует на любое предложение, включающее постоянное прекращение огня, полный вывод войск из сектора Газа, усилия по восстановлению, возвращение перемещенных лиц и завершение всеобъемлющей сделки по обмену заложниками».

Израиль продолжает наступление на сектор Газа с октября 2023 года, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня. С тех пор в Газе погибло более 36 тыс. палестинцев, а порядка 82,5 тыс. человек, по данным местных органов здравоохранения, получили ранения.

Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН, который в своем последнем постановлении приказал Тель-Авиву немедленно прекратить операцию в южном городе Рафах. Там до вторжения войск Израиля от войны укрывались более миллиона палестинцев.