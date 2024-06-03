Вице-президент США Камала Харрис будет представлять свою страну на июньском саммите мира в Швейцарии, организованном при поддержке президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщили представители Белого дома.

Президент США Джо Байден намерен в этот день присутствовать на сборе средств на предвыборную кампанию в Лос-Анджелесе, который организуют актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс.

«Вице-президент подчеркнет приверженность администрации Байдена-Харрис поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на суверенитете и территориальной целостности Украины и принципах устава ООН», — заявила ее представитель Кирстен Аллен.

По ее словам, Харрис также «подтвердит поддержку народа Украины, который защищает себя от продолжающейся российской агрессии».

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан присоединится к Харрис в составе американской делегации.