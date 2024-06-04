В Государственную Думу РФ внесен законопроект, который предоставляет школам и вузам возможность введения запрета на ношение религиозной одежды. Такой локальный нормативный акт может быть принят, если за него проголосуют более половины членов совета родителей или студенческих советов.

Законопроект также предлагает предоставить законодательным и муниципальным собраниям полномочия запрещать ношение религиозной и иной одежды, скрывающей лицо, в общественных местах.

Даванков сослался на опыт постсоветских стран: Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Азербайджана, в которых, по словам вице-спикера Госдумы, «хиджабы и никабы нельзя носить».

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал инициативу Владислава Даванкова.

«Если Даванков или кто-либо еще не понимает, что такое религиозные традиционные ценности и обычаи, то мы доходчиво ему и остальным это объясним», — заявил Делимханов.

21 мая глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев в интервью «Парламентской газете» призвал запретить в России ношение никабов.

На прошлой неделе муфтий и председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин назвал попытку запретить никаб «выпадом против мусульман», призвав не «потворствовать исламофобским посылам».