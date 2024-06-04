ТУРЦИЯ
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Турция осудила решение Уругвая
МИД Турции заявил, что закон о событиях 1915 года противоречит международному праву и «является недействительным»
Турция осудила решение Уругвая
МИД Турция / Others
4 июня 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с резкой критикой закона, принятого парламентом Уругвая и подписанного исполняющим обязанности президента страны, который обозначает события 1915 года «геноцидом».

Турецкое внешнеполитическое ведомство заявило, что данный закон «противоречит международному праву, в частности Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, и является недействительным».

В своем заявлении МИД Турции подчеркнул, что «законодательные органы и политики не имеют права выносить решения по спорным историческим вопросам». Анкара расценивает действия Уругвая как попытку «достичь своих местных политических целей путем искажения истории», что является «неприемлемым».

Турция назвала шаг Уругвая «искажением истории» в угоду «местным политическим целям».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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