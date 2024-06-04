В Кайсери потерпел крушение учебный самолет SF-260D Военно-воздушных сил Турции, вылетевший с 12-й главной базы воздушного транспорта. Министерство национальной обороны страны сообщило, что авария произошла по пока неизвестной причине и на месте происшествия начаты поисково-спасательные работы.

В результате трагедии стали два пилота стали шехидами — полковники ВВС Угур Йылдыз и Гёкхан Озен. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз выразил соболезнования семьям и близким погибших: «Я желаю милости Аллаха нашим пилотам, ставшими шехидами в результате крушения учебного самолета ВВС в Кайсери, и терпения их семьям и близким».

Прокуратура Кайсери начала расследование обстоятельств аварии, а команда по расследованию происшествия продолжает техническую работу на месте крушения. Министр национальной обороны Яшар Гюлер также выступил с соболезнованиями: «От своего имени и от имени сотрудников Министерства национальной обороны я желаю милости Аллаха нашим героическим мученикам, соболезную их скорбящим семьям и нашему благородному народу».

Причины крушения учебного самолета SF-260D ВВС Турции пока не установлены и станут предметом тщательного расследования соответствующих ведомств.