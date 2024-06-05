Казахстан внес изменения в систему иммиграции и натурализации, введя экзамен по истории и языку в качестве условия для получения гражданства. Изменения являются частью более широких усилий правительства по поощрению использования казахского языка.

Президент Касым-Жомарт Токаев поставил свою подпись под поправками в мае. Теперь каждый желающий стать натурализованным гражданином должен будет продемонстрировать владение казахским языком, а также иметь базовое представление об истории и Конституции страны. В поправках также указаны критерии, по которым человеку может быть запрещено получать гражданство.

Новые правила дополнительно препятствуют двойному гражданству, предусматривая, что человек может быть лишен гражданства Казахстана, если будет установлено, что он также является гражданином другого государства.

Официальные лица, включая пресс-секретаря МВД Шынгыса Алекешева, утверждают, что поправки будут способствовать быстрой интеграции новоприбывших в казахстанское общество.

«Знание языка необходимо», — сказал Алекешев журналистам, добавив, что законодательство соответствует общепринятой международной практике.

По его словам, новая казахстанская система схожа с теми, что существуют в таких странах, как Германия, Канада и Турция.

В конце 2023 года правительство также утвердило Концепцию развития языковой политики на 2023-2029 годы. Концепция направлена на значительное расширение использования казахского языка в повседневном общении.

Кроме того, изменения в нормативно-правовой базе СМИ, рассматриваемые сенатом Казахстана, содержат положение, согласно которому с 2025 года не менее 55 % контента на телевидении и радио в Казахстане должно быть на казахском языке. Согласно законопроекту, в 2027 году этот показатель увеличится до 60 %.