Соединенные Штаты и страны G7 добиваются прогресса в поиске путей предоставления Украине средств за счет использования прибыли, полученной от замороженных российских активов. Об этом заявил высокопоставленный представитель Казначейства США Брент Нейман.

Помощник министра по международным финансам сказал, что недавнее решение Европейского союза использовать ежегодный поток сверхприбыли, полученной от замороженных активов, может потенциально обеспечить миллиарды долларов в год, чтобы помочь Украине отбиться от военного вторжения России.

По словам Неймана, Соединенные Штаты и их партнеры по Группе семи уже сейчас обсуждают возможность предоставления Украине еще большей суммы средств.

«Одна из возможностей заключается в том, чтобы предоставить значительную сумму авансом, чтобы помочь Украине в краткосрочной перспективе, и увязать погашение этого кредита с потоком будущих сверхприбылей», — сказал он.

По словам Неймана, который недавно вернулся из поездки в Украину, это обеспечило бы немедленную финансовую поддержку Украине и стало бы сигналом для президента России Владимира Путина, что он «не может просто так взять и переиграть Украину и ее партнеров».

США подталкивают своих партнеров по G7 — Великобританию, Канаду, Францию, Германию, Италию и Японию — к одобрению кредита, обеспеченного доходами от замороженных активов, который мог бы предоставить Киеву до 50 млрд долларов в ближайшее время. Кредит стал основным вариантом, учитывая, что страны G7 по-прежнему расходятся во мнениях относительно конфискации активов.

Представитель Казначейства сказал, что необходимо проработать технические вопросы, и что другие варианты все еще рассматриваются, но отказался уточнить подробности.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что прибыль от активов составляет около 3-5 млрд долларов в год. Предложение США получило значительную поддержку, добавила она.

«Мы надеемся, что это предложение удастся доработать и представить лидерам на предстоящей встрече G7», — сказала она.

Белый дом во вторник подчеркнул, что любое решение по монетизации около 300 млрд долларов замороженных российских активов должно быть выработано совместно с союзниками и другими странами.

Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби ранее сообщил журналистам, что президент Джо Байден, вероятно, обсудит этот вопрос во время своего визита во Францию на этой неделе и саммита с лидерами G7 в Италии на следующей неделе.

«Мы не можем сделать это в одностороннем порядке, потому что активы хранятся по всему миру», — сказал Кирби.

Нейман также выразил надежду, что Украина и держатели ее облигаций вскоре достигнут соглашения по режиму погашения долга, который восстановит устойчивость долга Украины и обеспечит сопоставимость режимов для кредиторов страны.

Украина стремится добиться реструктуризации долга до того, как в конце августа истечет срок двухлетней отсрочки платежей, о котором договорились держатели международных облигаций на сумму 20 млрд долларов.