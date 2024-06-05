У посольства США в Бейруте произошла стрельба.

«В 8:34 утра по местному времени поступило сообщение о стрельбе из стрелкового оружия в непосредственной близости от входа в посольство США. Благодаря быстрой реакции Ливанских вооруженных сил и команды безопасности посольства, наше учреждение и наша команда в безопасности», — говорится в заявлении посольства США.

В дипмиссии также отметили, что в настоящее время ведут расследование и находятся в тесном контакте с ливанскими официальными лицами.

Вооруженные силы Ливана также подтвердили факт стрельбы, сообщив, что стрелявший был гражданином Сирии.

«Военнослужащие, дислоцированные в этом районе, отреагировали на источники огня, ранив стрелка. Он был арестован и доставлен в больницу для оказания медицинской помощи», — сообщили в армии.

Ливанские СМИ уточняют, что перестрелка длилась почти полчаса.

Государственное информационное агентство Ливана (NNA) сообщило, что после инцидента были закрыты дороги, ведущие к посольству из районов Дбайе и Авкара.

Дипломатический источник сообщил газете The National, что пострадал охранник посольства. Однако подтверждения этой информации пока не было. Дипмиссия США заявила, что ее персонал в безопасности.

В сентябре 2023 года боевик открыл огонь по посольству США. Тогда также обошлось без жертв. Ливанская полиция утверждала, что стрелявший был водителем службы доставки, который хотел отомстить за унижение, которое, по его мнению, было нанесено ему сотрудниками службы безопасности посольства.

Эта стрельба совпала с годовщиной взрыва автомобиля в 1984 году возле пристройки посольства США в Бейруте, в результате которого погибли десятки граждан США и ливанцев. Тогда Вашингтон возложил вину за взрыв на «Хезболлу», однако там отвергли причастность к инциденту.

Дипломатические и военные представительства США в Ливане неоднократно подвергались нападениям во время гражданской войны 1975–1990 годов. Американское посольство переехало в северный район Авкара после того, как в апреле 1983 года здание дипмиссии в центре Бейрута подверглось нападению смертника, в результате которого погибли 63 человека.