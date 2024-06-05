Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что россиянам все чаще стали отказывать в выезде за рубеж. По его словам, пограничники стали чаще изымать загранпаспорта на границе, придираясь к малейшим ошибкам в написании имени или фамилии.

В АТОР отметили, что проблемы могут возникнуть у всех рожденных до 1991 года, когда распался СССР. Во многом это может произойти из-за разночтений в указании места рождения в паспортах, предупредили в организации.

МВД РФ подтвердило, что соответствующие проверки действительно приводят к ограничениям на выезд. В ведомстве посоветовали гражданам РФ проверить корректность сведений в загранпаспортах перед поездкой.

МИД России также отреагировал на сообщения АТОР и уточнил, что с проблемами на границе чаще всего сталкиваются россияне, в чьем имени есть буква «ё». Министерство посоветовало гражданам перед выездом из страны перепроверить корректность написания имен в загранпаспортах, чтобы избежать неприятностей.

«Рекомендуем гражданам внимательно проверять корректность указания имени в паспорте, соответствие его написания иным личным документам. При обнаружении разночтений рекомендуется принять меры по их устранению», — подчеркнули в МИД.

В министерстве отметили: при оформлении загранпаспорта в консульском учреждении имя заявителя нужно указывать в соответствии с российским общегражданским паспортом либо с ранее выданными загранпаспортами.

В мае стало известно о случаях, когда пограничники отказывались выпускать из страны женщин по имени Алена, отмечая, что в написании их имени на латинице неправильно транслитерированы буквы «е» и «ё». При этом отказ пограничника на пересечение границы не считается форс-мажором, и все деньги, потраченные на авиабилеты, отели или путевку, никто не возместит.