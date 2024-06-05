В докладе, опубликованном в среду, нью-йоркская организация Human Rights Watch заявила, что Израиль использовал зажигательные снаряды с белым фосфором для обстрела жилых домов на юге Ливана. Эти снаряды использовались по меньшей мере в пяти городах и деревнях на юге Ливана, пострадавших от конфликта, что могло нанести ущерб гражданскому населению и нарушить международное право.

В докладе говорится, что Ливан не предоставил доказательств ожогов от белого фосфора, но исследователи «слышали сообщения о возможном повреждении дыхательных путей». Правозащитники утверждают, что, по международному праву, обстрел населенных пунктов такого рода боеприпасами является преступлением.

Израиль утверждает, что использует белый фосфор только в качестве дымовой завесы, а не для обстрела мирных жителей. Раскаленное добела химическое вещество может поджигать здания и сжигать человеческую плоть до костей. Выжившие подвергаются риску инфекций, органной или дыхательной недостаточности, даже если их ожоги незначительны.

В докладе HRW приводятся интервью с восемью жителями пострадавшего от конфликта южного Ливана. Группа утверждает, что ей удалось подтвердить подлинность и определить геолокацию изображений почти 47 фото- и видеоматериалов, на которых видно, как снаряды с белым фосфором падают на жилые дома в пяти приграничных ливанских городах и деревнях.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, по меньшей мере 173 человека обратились за медицинской помощью после воздействия белого фосфора.

Правозащитная группа вместе с Amnesty International также обвиняла Израиль в использовании белого фосфора в жилых районах в октябре 2023 года — вскоре после начала Израилем войны в Газе.

В своем докладе HRW призвала ливанское правительство разрешить Международному уголовному суду расследовать и преследовать «серьезные международные преступления» на территории Ливана с октября 2023 года.