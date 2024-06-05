Военная разведка Украины (ГУР) провела масштабную DDoS-атаку, которая парализовала работу многочисленных российских государственных учреждений и частных компаний. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным «Украинской правды», в России парализована работа ряда государственных учреждений и частных компаний.

Российский орган контроля за СМИ Роскомнадзор официально заявил, что перебои в работе были вызваны «сбоем в магистральной сети». Однако источники «Украинской правды» утверждают, что истинной причиной стала массированная DDoS-атака, проведенная киберспециалистами ГУР.

По состоянию на 11 часов утра 5 июня был потерян доступ к электронным услугам на сайте госуслуг, а также к услугам ряда министерств: Минобороны, Минфина, МВД, Минюста, Министерства промышленности и энергетики, Министерства информационных технологий и связи и МЧС. Были также заблокированы сайт и сервисы Федеральной налоговой службы.

«В связи с массированной DDoS-атакой на операторов связи затруднен обмен информацией с участниками внешнеэкономической деятельности», — говорится в сообщении Федеральной таможенной службы.

«В последние два дня фиксируется сильный рост кибератак на российские IT-ресурсы, атакованы более 300 организаций РФ», — заявил во вторник высокопоставленный сотрудник «Ростелекома».

Объединенная авиастроительная корпорация сообщила об отсутствии доступа к сети, что временно парализовало ее работу. Также были зафиксированы перебои в работе серверов российского государственного облачного хранилища «Гособлако».

Источник добавил, что Единый государственный реестр актов гражданского состояния не работает уже несколько дней в нескольких регионах, а россияне жалуются на отмененные свадьбы.

Некоторые банки, в том числе Сбербанк и Альфабанк, были недоступны для обслуживания. По словам источника «Украинской правды», работа сети «ВКонтакте» также была нарушена, несколько сервисов были недоступны.