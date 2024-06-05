Президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств заявил, что после президентских выборов в США никаких изменений в политике Вашингтона в отношении Москвы не произойдет. «По большому счету нам все равно [кто победит на президентских выборах в США]», — отметил Путин.

Путин подчеркнул, что не ожидает серьезных изменений в американской политике после выборов. «Сказать, что — и я говорю совершенно искренне, — что после выборов что-то изменится на российском направлении в американской политике, я бы так не сказал. Думаем, что ничего, по сути, такого серьезного не произойдет», — отметил президент РФ.

Он напомнил, что бывшего президента Трампа обвиняли «чуть ли не в шпионаже в пользу РФ, хотя понимали, что это чушь полная, просто бред какой-то, элемент внутриполитической борьбы между демократами и республиканцами». По мнению российского президента, эти обвинения воспринимались таким образом и в самих США.

Путин также подчеркнул, что «никаких особых связей с господином Трампом у нас никогда не было». Он указал, что Трамп, будучи президентом, «начал вводить массированные санкции в отношении РФ, а также вышел из ДРСМД».

В середине февраля Путин заявил, что Россия готова работать с любым президентом США, которого изберет американский народ, но сказал, что предпочел бы Джо Байдена. «Байден», — ответил Путин на вопрос, какой политик лучше для РФ на посту президента США — Байден или Дональд Трамп.

«Он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации», — пояснил российский лидер.