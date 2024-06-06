В Москве задержали гражданина Франции, подозреваемого в сборе военных сведений в России. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

«Столичным СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Следствие утверждает, что задержанный в течение нескольких лет собирал данные в области военной и военно-технической деятельности РФ. По словам ведомства, эта информация могла быть использована иностранными источниками против России и подрывать безопасность страны. «В этих целях он неоднократно посещал территорию России, в том числе Москву, где проводил встречи с гражданами Российской Федерации», — добавили в СК.

Также в СК сообщили, что задержанный умышленно собирал военную информацию и уклонялся от обязанностей, предусмотренных российским законодательством, не предоставляя документы для включения в список иностранных агентов. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Тем временем во Франции задержали 26-летнего уроженца Донбасса с двойным гражданством России и Украины, подозреваемого в участии в террористическом заговоре. По данным Reuters и Le Monde, Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) сообщила, что мужчина получил серьезные ожоги при взрыве в отеле возле аэропорта Шарль де Голль 3 июня.

В номере были обнаружены «изделия и материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств». «Одно из этих устройств взорвалось», — заявили в PNAT. В отношении мужчины начато расследование, он подозревается в участии в террористическом заговоре.

Le Monde отмечает, что дело серьезное, так как задержанием занималось Главное управление внутренней безопасности МВД Франции (DGSI). Подозреваемый, уроженец Донбасса, получивший российское гражданство и воевавший на стороне России, отрицает обвинения и называет произошедшее случайностью.

Le Journal du Dimanche сообщает, что мужчину подозревают в намерении использовать взрывные устройства для уничтожения военного оборудования, которое Франция отправляет Украине.

Во Франции введен режим повышенной террористической угрозы перед Олимпийскими играми в Париже. В конце мая сотрудники DGSI арестовали 18-летнего уроженца Чечни, подозреваемого в планировании нападения на футбольный стадион во время Олимпиады.

В 2024 году отношения между Россией и Францией резко обострились из-за войны в Украине. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности появления западных сил в Украине, если России удастся прорвать фронт и Украина запросит помощь.

В мае главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о планах Франции отправить в Украину военных инструкторов для обучения украинских солдат. Пресс-секретарь посольства России во Франции Александр Макогонов заявил, что российские силы будут рассматривать этих инструкторов как законные цели, если они начнут обучать украинских солдат. Позже заместитель спикера МИД Франции Кристоф Лемуан назвал эти высказывания возмутительными и пообещал, что они не останутся без ответа.