ООН решила включить Израиль в черный список стран и организаций, которые причиняют вред детям в зонах конфликтов.

Генсек ООН Антониу Гутерриш проинформировал атташе израильской армии в Вашингтоне генерал-майора Хеди Зильбермана об этом решении, сообщает в пятницу Israel National News.

Гутерриш заявил, что Израиль будет включен в черный список наряду с Россией и организациями ДАЕШ, «Аль-Каида» и «Боко Харам».

Несмотря на попытки Израиля убедить Гутерриша изменить позицию, решение остается в силе и Израиль будет включен в черный список, который будет опубликован на следующей неделе.

«Включение Израиля в этот черный список очень проблематично и может заставить страны мира ввести эмбарго на поставки оружия Израилю», - сообщает INN со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Израиль продолжает жестокое наступление на сектор Газа с 7 октября 2023 года, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня.

За восемь месяцев израильской войны огромные территории Газы лежат в руинах в условиях блокады, несмотря на острую нужду в продовольствии, чистой воде и медикаментах.