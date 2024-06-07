ПОЛИТИКА
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Тимошенко объявлена в розыск
Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинского политика, бывшего премьер-министра страны Юлию Тимошенко
Тимошенко объявлена в розыск
Юлия Тимошенко / Photo: AP
7 июня 2024 г.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинского политика и бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко. Об этом сообщили российские СМИ, включая государственные. В розыскной карточке указано, что Тимошенко разыскивают по уголовной статье, но не уточняется, по какой именно.

Тимошенко многократно избиралась народным депутатом, занимала пост премьер-министра с 2007 по 2010 год и трижды баллотировалась на пост президента Украины.

Во время президентства Виктора Януковича против нее было открыто несколько уголовных дел. В 2011 году она была арестована и приговорена к семи годам тюрьмы по обвинению в превышении служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. После свержения Януковича была освобождена и реабилитирована, а дело против нее закрыто.

Сейчас Тимошенко является лидером партии «Батькiвщина» и депутатом Верховной Рады.

В мае Россия возбудила уголовное дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского и объявила его в розыск.

С момента начала войны с Украиной в феврале 2022 года Россия выдала ордера на арест ряда украинских и европейских политиков.

В феврале российская полиция объявила в розыск премьер-министра Эстонии Кайю Каллас, министра культуры Литвы и депутатов предыдущего состава парламента Латвии. Их Москва обвинила в разрушении памятников эпохи СССР на территории стран Балтии.

Россия также выдала ордер на арест прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Он в прошлом году подготовил ордер на арест президента РФ Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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