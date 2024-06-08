В субботу, 8 июня, впервые была зафиксирована атака дронов на российскую Северную Осетию, где находится стратегически важный аэропорт. Минобороны России сообщило, что около 8:40 силами ПВО был сбит один беспилотник самолетного типа.

Позже губернатор Северной Осетии уточнил, что в Моздоке было сбито три беспилотных летательных аппарата. По предварительной информации властей, дроны прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром, с которого взлетают МиГ-31К и Ту, участвующие в атаках на Украину.

Северная Осетия находится на значительном удалении от зоны боевых действий, регион и контролируемый украинской армией город Запорожье разделяет около 900 км по прямой.

Стоит отметить, что в конце мая украинские дроны также атаковали Оренбургскую область, Башкортостан и Татарстан. Между местами падения этих аппаратов и Украиной — более 1 тыс. км.

Также российское оборонное ведомство сообщило, что ночью системы ПВО сбили 25 дронов над семью российскими регионами. Девять дронов были перехвачены над аннексированным Крымом, шесть — над Краснодарским краем. Три беспилотника сбили в Астраханской области, еще три — в Белгородской, два — в Ростовской, по одному — в Брянской и Тульской областях. Также ведомство сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров, следовавших к Крыму.

Назначенный РФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что ночью в районе Стрелецкой бухты была отражена атака безэкипажного катера, гражданская инфраструктура не пострадала.

Утром белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о трех дронах, атаковавших поселок Прохоровка, один из которых повредил Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В результате атаки пострадали кровля и фасад здания.

Тем временем спасатели извлекли тела еще двух человек из-под завалов дома в оккупированном Луганске. Общее количество погибших достигло шести, пострадавших — 60. Спасательная операция продолжается.

Накануне Луганск был обстрелян, что привело к обрушению подъезда жилого дома. По данным Минобороны России, город атаковали пять американских ракет ATACMS.