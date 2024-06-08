Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине после противодействия со стороны членов альянса. Об этом сообщает Bloomberg.

Новое предложение, которое может быть поддержано министрами обороны стран-членов НАТО на предстоящей встрече в Брюсселе, предусматривает обязательство членов альянса тратить не менее 40 млрд евро в год на летальную и нелетальную помощь Украине. Это предложение, согласно источникам издания, соответствовало бы среднегодовым взносам с момента вторжения России в 2022 году.

НАТО планирует определить цели пожертвований для каждой страны на основе процента от ее ВВП, а затем опубликовать итоги в ежегодном отчете. Согласно планам, США будут обеспечивать около половины помощи, а остальные средства будут предоставлены другими членами альянса.

Изначально Столтенберг предложил план объединения взносов членов альянса на сумму 100 млрд долларов на пять лет, но союзники выразили сомнения в его жизнеспособности.

Новый план, хотя и не предусматривает дополнительных финансовых средств, призван дать Киеву больше предсказуемости относительно уровня поддержки в ближайшие годы. Источники отмечают, что это предложение пользуется широкой поддержкой почти всех членов альянса. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил предоставить его стране возможность отказаться от любой углубленной поддержки Украины.

НАТО также предлагает взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая координирует поставки оружия около 50 странами.

В апреле по предложению генсека Йенса Столтенберга в НАТО договорились начать планирование долгосрочной военной поддержки Украины путем создания фонда на сумму 100 млрд евро.