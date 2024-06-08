За день до выборов в Европейский парламент, канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил свою поддержку Украины. Об этом сообщает DPA.

«России не сойдут с рук ее империалистические планы», – заявил Шольц, лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в субботу.

«Путин должен осознать, что он не может победить в своей жестокой кампании. Для Украины может быть только справедливый мир», – подчеркнул Шольц.

Согласно опросам накануне воскресного голосования, СДПГ набирает около 15% голосов, что примерно соответствует поддержке ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ). Победа над СДПГ закрепит за АдГ статус второй по популярности партии в Германии после ХДС/ХСС.

Перед саммитом «Группы семи» (G7) в Италии, который откроется в четверг, и швейцарской мирной конференцией по Украине, запланированной на 15 июня, Шольц отметил постоянную координацию действий с партнерами и союзниками.

Шольц заявил, что будет продвигать общую позицию по России с представителями Азии, Африки и Южной Америки на саммите в Швейцарии. По его словам важно, чтобы страны придерживались международного права и Устава ООН.

Ранее на неделе Шольц заверил, что сделает все возможное, чтобы не допустить втягивания Германии в войну.