«Позиция Азербайджана ясна. Должно быть создано независимое палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме», — сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 июня в Каире в заявлении для прессы с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

По словам Алиева, «необходимо как можно скорее остановить сегодняшнюю трагедию в Газе, остановить войну, и все вопросы должны решаться путем переговоров».

«Я сказал президенту ас-Сиси, что мы поддерживаем усилия Египта в этих направлениях, и инициативы, выдвинутые Египтом, должны быть приняты во внимание», — заявил азербайджанский лидер.

Президент также сообщил, что обсудил с президентом Египта процессы на Южном Кавказе.

«Есть хорошие возможности и для прогресса в переговорном процессе. Во всяком случае, Азербайджан готов к этому. Я также отметил, что Азербайджан в сентябре прошлого года полностью восстановил свой государственный суверенитет и территориальную целостность. Конечно, это станет важным фактором на нашем пути к нормализации отношений с Арменией. До внимания моего коллеги также было доведено, что около двух лет на условной азербайджано-армянской границе спокойно, никаких нарушений прекращения огня не наблюдается», — отметил президент.

Кроме того, Алиев отметил рост объема торговли с Египтом и затронул вопросы логистики.

«Сегодня мы также провели обмен мнениями в связи с новыми транспортными коридорами. И транспортный коридор «Восток-Запад», и транспортный коридор «Север-Юг» проходят через территорию Азербайджана. На территории Азербайджана вся инфраструктура создана и, таким образом, открываются прекрасные возможности для сотрудничества в транспортно-логистической сфере», - сказал глава Азербайджана.