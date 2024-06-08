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Кризис в Эфиопии
Почти 13 млн человек в Эфиопии нуждаются в сельскохозяйственной помощи, говорится в отчете ООН
Кризис в Эфиопии
Почти 13 млн человек в Эфиопии нуждаются в сельскохозяйственной помощи / Photo: Reuters
8 июня 2024 г.

Почти 13 млн человек в Эфиопии находятся в острой нужде в сельскохозяйственной помощи, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

В отчете, опубликованном в пятницу, ФАО предупредила о сложных гуманитарных проблемах, вызванных климатическим шоком, экономической нестабильностью, вооруженными конфликтами и угрозами продовольственной цепочке.

Эти проблемы усугубляются ограниченным доступом к основным продуктам питания даже в районах, где производство продовольствия является достаточным.

Отчет выделяет несколько сильно пострадавших районов Эфиопии, включая Тыграй, Афар, Амхара, Оромия и Южную Эфиопию, подчеркивая влияние конфликта на севере и уязвимость районов юга и юго-востока к засухе.

ФАО подчеркивает необходимость улучшения доступа к сельскохозяйственным ресурсам для домохозяйств в регионах, которые особенно уязвимы к экстремальным погодным условиям, конфликтам и другим кризисам, ухудшающим продовольственную безопасность.

Гуманитарный план реагирования ФАО на 2024 год предполагает финансирование в размере $175 млн для поддержки 5,46 млн человек по всей стране. Планируемая помощь включает улучшение производства и продуктивности сельскохозяйственных культур, защиту животноводческих активов и реабилитацию ветеринарных учреждений.

Согласно отчету, более 80% эфиопов живут в сельских районах, полагаясь на сельское хозяйство как на основной источник питания и доходов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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