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Казахстан задействовал беспилотники
В Туркестанской области для борьбы с нашествием саранчи были задействованы дроны наряду с наземной техникой
Казахстан задействовал беспилотники
Фото: официальный сайт правительства Казахстана / Others
9 июня 2024 г.

В Казахстане стартовал сезон борьбы с саранчой, угрожающей сельскохозяйственным посевам. Одним из регионов, где необходимо обработать значительные площади от этого вредителя, является Туркестанская область. Здесь уже приступили к профилактическим мерам против особо опасной марокканской саранчи.

По данным правительства, в Туркестанской области предстоит обработать 272 тыс. гектаров полей. На 93% этой территории работы уже завершены. В борьбе с саранчой задействованы наземная техника, самолеты и беспилотники. Большая часть обработки ведется с земли, но дроны отвечают за площадь в 1,4 тысячи гектаров.

В регионе реализуется пилотный проект централизованной борьбы с саранчой силами одного подрядчика. В следующем году такую схему планируют распространить на всю страну.

В 2024 году в Казахстане прогнозируют пик распространения саранчи. Эксперты считают, что вредители могут повредить посевы на площади в 2,5 млн гектаров. Ранее обработка от саранчи началась в Актюбинской области — первый случай нашествия саранчи в регионе был зафиксирован 3 мая. Против саранчи также обрабатывают поля в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Костанайской, Кызылординской областях и ЗКО.

«Мы никогда ранее не сталкивались с такими огромными площадями распространения саранчи, как в этом году», — заявил вице-премьер страны Серик Жумангарин на заседании штаба. Он поручил дополнительно обработать ряд районов Туркестанской области, где выявлены новые очаги вредителя.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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