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Ахмадинежад вновь остался за бортом
Наблюдательный совет одобрил 6 кандидатов для участия в досрочных президентских выборах, исключив экс-президента-ястреба
Ахмадинежад вновь остался за бортом
Махмуд Ахмадинежад / Фото: AP / Others
9 июня 2024 г.

Наблюдательный совет Ирана в очередной раз не допустил к президентским выборам бывшего главу государства Махмуда Ахмадинежада, известного своими радикальными взглядами. Совет одобрил кандидатуры шести человек, в том числе бескомпромиссного спикера парламента Мохаммеда Багера Галибафа, для участия в досрочных выборах 28 июня.

Выборы были назначены после крушения вертолета с президентом Ирана Ибрагима Раиси 19 мая. По иранским законам, голосование должно состояться в течение 50 дней после освобождения президентского поста.

Недопуск Махмуда Ахмадинежада, который все чаще критиковал верховного лидера Али Хаменеи к концу своего срока в 2013 году, продолжает традицию исключения наиболее одиозных фигур из избирательного процесса. Ахмадинежад известен своими антиизраильскими и антизападными заявлениями, радикальными взглядами, а также отрицанием Холокоста. Он также запомнился жестоким подавлением протестов «зеленого движения» после выборов 2009 года.

Короткая двухнедельная кампания, вероятно, включит в себя теледебаты кандидатов. Пока ни один из них не представил конкретной программы, сосредоточившись на обещаниях улучшить экономику, пострадавшую от западных санкций.

Выборы пройдут на фоне рекордно низкой явки избирателей на недавних голосованиях в Иране и возросшей напряженности с Западом из-за разногласий по ядерной программе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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