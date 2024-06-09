Женщина была найдена мертвой в брюхе змеи в центральной части Индонезии, сообщил в субботу местный чиновник. Это по меньшей мере пятый человек, которого проглотил питон в стране с 2017 года.

Муж 45-летней Фариды и жители деревни Калемпанг в провинции Южный Сулавеси обнаружили ее в пятницу внутри сетчатого питона размером около пяти метров.

Мать четверых детей пропала в четверг вечером и не вернулась домой, что заставило начать поиски, сообщил агентству AFP глава деревни.

«Ее муж наткнулся на земле на ее вещи, что вызвало у него подозрения. Тогда жители деревни стали прочесывать окрестности. Вскоре они заметили питона с большим брюхом», — сказал чиновник.

«Они решили вскрыть питону живот. Как только они это сделали, сразу же показалась голова Фариды», — добавил он.

На видео, опубликованном TMZ, видно, как змею вскрывают в лесу, а на других кадрах, опубликованных Daily Mail, видно, как тело женщины проносят в одеяле мимо опечаленных жителей деревни.

Ретикулярные или сетчатые питоны вцепляются в добычу десятками острых изогнутых зубов, а затем сжимают ее до смерти, прежде чем проглотить целиком. Они широко распространены в Индонезии и других частях Юго-Восточной Азии и, как известно, питаются обезьянами, свиньями и другими млекопитающими.

Сообщения о том, что питоны убивают людей, крайне редки, но за последние годы в Индонезии несколько человек погибли, будучи проглоченными питонами целиком.

В прошлом году жители района Тинанггеа на юго-востоке Сулавеси убили восьмиметрового питона, который, как выяснилось, задушил и съел одного из фермеров в деревне.

В 2022 году в индонезийской провинции Джамби женщина была убита и проглочена питоном целиком, сообщает BBC со ссылкой на местные СМИ.

В 2018 году в городе Муна на юго-востоке Сулавеси женщина была найдена мертвой внутри семиметрового питона. По словам чиновников, 54-летняя Ва Тиба пропала, когда проверяла свой огород вблизи деревни.

В 2017 году на Западном Сулавеси пропал фермер, которого нашли заживо съеденным четырехметровым питоном на плантации пальмового масла.

По данным лондонского Музея естественной истории, сетчатый питон — самая длинная змея в мире. Они обитают в Южной Азии и могут достигать более 6 метров в длину.

По данным музея, самый длинный сетчатый питон, когда-либо найденный в дикой природе, был обнаружен в 1912 году, и его длина составляла почти 10 метров, что делает эту змею длиннее жирафа в высоту.