Папа Римский Франциск в воскресенье призвал международное сообщество «срочно» принять меры, используя «все возможные средства», чтобы помочь жителям Газы, пострадавшим от войны.

«Гуманитарная помощь должна быть доставлена нуждающимся, и никто не может ей препятствовать», — сказал понтифик во время полуденного благословения в воскресенье.

Он отметил, что в субботу исполнилось 10 лет со дня мирной молитвы, которую он провел в садах Ватикана и на которой присутствовали тогдашний президент Израиля Шимон Перес и президент Палестины Махмуд Аббас.

«Эта встреча показала, что рукопожатие достижимо, и что для заключения мира нужно гораздо больше мужества, чем для войны», — сказал он.

Франциск одобрил усилия по прекращению огня в секторе Газа и пожелал, чтобы обе стороны поскорее согласились на перемирие, признав при этом, что переговоры «нелегки».

Он выразил надежду на немедленное принятие мирных предложений и на освобождение израильских заложников, удерживаемых в Газе, «ради блага палестинцев и израильтян».

Израиль продолжает жестокое наступление на Газу с момента нападения ХАМАС 7 октября, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного прекращения огня.

С тех пор в Газе погибло более 37 тыс. палестинцев, большинство из которых женщины и дети, и еще почти 84 500 человек получили ранения, по данным местных органов здравоохранения.

За восемь месяцев израильской войны огромные территории Газы лежат в руинах в условиях жесточайшей блокады продовольствия, чистой воды и медикаментов.