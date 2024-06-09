Турция входит в число стран, которые наиболее успешно ведут борьбу с употреблением табака. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к участникам программы «Всемирный день без табака и Неделя окружающей среды».

Он отметил, что благодаря предпринятым мерам в стране наблюдается снижение числа курящих. Эрдоган напомнил, что ежедневно 20 тыс. человек во всем мире умирают из-за болезней, вызванных курением.

«В нашей стране ежегодно жертвами табачного монстра становятся 85 тыс. человек», — отметил глава государства. Президент подчеркнул, что табак не только наносит вред здоровью, но и загрязняет окружающую среду.

«Несмотря на весь вред курения, табачная индустрия продолжает расти и ежегодно приносить прибыль в размере 700 млрд долларов», — с сожалением отметил турецкий лидер.

Эрдоган призвал граждан и людей во всем мире серьезно относиться к рискам, связанным с употреблением табака, и заверил, что Турция продолжит эффективную и всестороннюю борьбу с курением.