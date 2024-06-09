Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 23 мая в Анкаре принял еврокомиссара по соседству и расширению Оливера Вархели, а 31 мая участвовал во встрече министров иностранных дел НАТО в Праге, главной темой которой была Украина. С 3 по 5 июня Фидан впервые посетил Китай, где встретился с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и министром иностранных дел Ван И для обсуждения двусторонних отношений и международных вопросов.

4-5 июня Фидан побывал в Урумчи и Кашгаре, где изложил позицию Турции по вопросам уйгуров. 8 июня в Стамбуле под его председательством прошло внеочередное заседание Совета министров иностранных дел D-8 по вопросам Газы. Сегодня Фидан принял участие в 6-й встрече Стратегического диалога высокого уровня Турция – Совет сотрудничества арабских государств Залива на уровне глав МИД.

В ближайшие дни Фидан посетит Россию для участия в сессии БРИКС+, которая пройдет в Нижнем Новгороде 10-11 июня. Затем он отправится в Скопье для участия в саммите стран Юго-Восточной Европы и в Италию на саммит G7, который состоится 13-15 июня. Также министр примет участие в украинском саммите мира в швейцарском Бюргенштоке.