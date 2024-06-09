Президент Франции Эмманюэль Макрон распустил парламент (Национальное собрание) и объявил внеочередные парламентские выборы, назначенные на 30 июня и 7 июля. Сегодня, 9 июня, во Франции и других странах Европы прошли выборы в Европарламент, на которых лидирует Жордан Барделла, молодой председатель правого «Национального объединения» Марин Ле Пен.

После победы правых на этих выборах Макрон заявил: «В конце этого дня я не смогу сделать вид, что ничего не произошло. К этой ситуации добавляется лихорадка, которая охватила общественные и парламентские дебаты в нашей стране в последние годы».

На избирательные участки во Франции пришли 52,5% избирателей — самый высокий уровень участия в европейских выборах с 1994 года. Согласно первым оценкам, список Жордана Барделлы получил 32,4% голосов (31 место в парламенте), опередив правящую коалицию «Ренессанс» (15,2%, 14 мест) и социалистов (14,3%, 13 мест). Среди других результатов: «Непокорившаяся Франция» — 8,3% (8 мест), «Республиканцы» — 7% (6 мест), «Зеленые» — 5,6% (5 мест), «Реконкиста» — 5,1% (4 места).

Таким образом у правых и крайне правых более 40 мест в Европарламенте, у левых и крайне левых — 26, а у правительственной коалиции — только 14.