Ультраправые партии достигли значительных успехов на выборах в Европарламент, серьезно изменив политический ландшафт ЕС. Это стало особенно унизительным поражением для президента Франции Эмманюэля Макрона и его партии «Возрождение».

27 стран ЕС заметно сдвинулись вправо. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони удвоила число мест «Братьев Италии». Несмотря на критику «Альтернативы для Германии» из-за скандалов, она обошла социал-демократов канцлера Олафа Шольца.

Христианские демократы под руководством Урсулы фон дер Ляйен, сместившиеся вправо по миграции и климату, сохранили крупнейшую группу в Европарламенте.

Марин Ле Пен и ее партия «Национальное объединение» получили 31,5% голосов. Президент Макрон распустил парламент и назначил новые выборы на 30 июня и 7 июля, что может привести к еще большим потерям для его партии.

В Германии «Альтернатива для Германии» набрала 16,5% голосов, обогнав правящую коалицию. Лидер партии Элис Вайдел заявила: «Мы являемся второй по силе партией».

Победа ультраправых стала возможной за счет падения «зеленых», которые потеряли до 20 мест. Евросоюз, основанный на борьбе с нацизмом, теперь сталкивается с новым политическим вызовом с правого фланга.

Урсула фон дер Ляйен предложила создать коалицию с социал-демократами и либералами, чтобы предотвратить усиление ультраправых. По предварительным данным, христианские демократы получат 189 мест, социал-демократы — 135, а «Обновление бизнеса» — 83 места. «Зеленые» получат 53 места, что на 18 меньше, чем в 2019 году.

Поражение «зеленых» может повлиять на политику ЕС в области изменения климата. Сдвиг вправо может затруднить принятие решений в Евросоюзе, где депутаты утверждают бюджет и имеют право вето на назначения в Еврокомиссию. Эксперты считают, что ЕС вступает в период испытания доверия.